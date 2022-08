1 Wegen der Deutschland-Tour werden am Sonntag einige Straßen in Stuttgart gesperrt. Auch die öffentlichen Nahverkehrsmittel sind betroffen. Foto: Sebastian Steegmüller

Rund 3000 Radsportler sowie tausende Zuschauer werden am Sonntag zur Schlussetappe der Deutschland-Tour in Stuttgart erwartet. Zusätzlich führen Jedermanntouren durch die Stadt. Etliche Straßen sind gesperrt – das hat auch Auswirkungen auf Busse und Stadtbahnen.















Mehr als 3000 Radsportler – Profis und aktive Freizeitradler – sowie tausende Zuschauer werden am Sonntag in Stuttgart erwartet. Die Schlussetappe der Deutschland Tour endet am Nachmittag in der Innenstadt. Zusätzlich zu dem Profi-Rennen führen am Vormittag zwei Jedermanntouren durch die Stadtbezirke. Etliche Straßen werden gesperrt. Dadurch sind auch Busse und Stadtbahnen betroffen. Zwischen 8 und 17.30 Uhr kommt es zu erheblichen Fahrplan- und Streckenänderungen.

Folgende Stadtbahnlinien sind betroffen:

Linie U 2

Die Stadtbahnlinie U 2 muss im Zeitraum von etwa 15 bis 17.30 Uhr in zwei Abschnitte geteilt werden. Die Bahnen fahren nur zwischen Botnang und Schwab-/Bebelstraße sowie von Neugereut kommend über den Berliner Platz zum Hauptbahnhof

Linie U 4

Die Stadtbahnen der Linie U 4 fahren wegen der Jedermann-Tour von etwa 8.15 bis 10.30 Uhr vom Hölderlinplatz kommend nur bis zur Haltestelle Wasenstraße. Die Haltestelle Untertürkheim Bahnhof kann nicht angefahren werden. Die Stadtbahnen der Linie U 4 werden außerdem von etwa 14.45 bis 17.30 Uhr von Untertürkheim kommend ab der Haltestelle Rathaus zum Südheimer Platz umgeleitet. Die Haltestellen Rotebühlplatz bis Hölderlinplatz können nicht bedient werden.

Linie U 9

Die Stadtbahnen der Linie U 9 fahren von etwa 8.15 bis 10.30 Uhr von Heslach Vogelrain kommend nur bis zur Haltestelle Wasenstraße. Die Weiterfahrt mit der Linie U 13 Richtung Untertürkheim ist nicht möglich.

Linie U 12

Die Stadtbahnen der Linie U 12 fahren bis Betriebsschluss als Doppelzüge mit mehr Sitzplätzen. Von etwa 9.45 bis 16 Uhr ist der Umstieg an der Haltestelle Löwentor zwischen den Stadtbahnen der Linie U 12 und U 13 erschwert (längerer Fußweg).

Linie U 13

Die Stadtbahnen der Linie U 13 fahren in der Zeit von etwa 8.15 bis 10.30 Uhr nur zwischen Feuerbach und der Haltestelle Schlotterbeckstraße. Die Haltestellen Untertürkheim Bahnhof bis Hedelfingen können nicht bedient werden.

Linie U 29

Die Stadtbahnlinie U 29 wird von etwa 15 bis 17.30 Uhr eingestellt.

Linie U 34

Die Stadtbahnlinie U 34 wird von etwa 15 bis 17.30 Uhr eingestellt.

Folgende Buslinien sind zudem betroffen:

Linie SEV 1 (S-Bahn-Ersatzverkehr)

Die Busse der Linie SEV 1 werden ganztägig zwischen den Haltestellen Feuersee und Hauptbahnhof in beiden Richtungen umgeleitet. Die Haltestelle Büchsenstraße Richtung Hauptbahnhof kann nicht bedient werden. Als Ersatz halten die Busse an der Haltestelle Marienstraße der Linie 44 Richtung Killesberg. Die Haltestelle Wilhelmsbau Richtung Schwabstraße/Universität kann nicht bedient werden. Als Ersatz halten die Busse an der Haltestelle Marienstraße der Linie 44 Richtung Westbahnhof.

Linie 40

Die Linie 40 wird von etwa 9.30 bis 15 Uhr in zwei Abschnitte aufgeteilt. Die Busse fahren nur zwischen Wagenburgstraße und Hauptbahnhof sowie zwischen Vogelsang und Linden-Museum. Von etwa 15 bis 17.30 Uhr bleibt die Linie zweigeteilt und die Busse fahren nur zwischen Wagenburgstraße und Hauptbahnhof sowie vom Vogelsang über den Hölderlinplatz und Rosenbergplatz zum Erwin-Schoettle-Platz. Die Linien 40 und 42 werden verknüpft.

Linie 41

Die Busse der Linie 41 fahren von etwa 14.30 bis 17.30 Uhr nur zwischen Lerchenrainschule und Feuersee. Die Haltestellen Schloss-/Johannesstraße bis Berliner Platz können nicht bedient werden.

Linie 42

Die Busse der Linie 42 werden von etwa 8.15 bis 10.30 Uhr ab der Haltestelle Olgaeck zur Haltestelle Dorotheenstraße umgeleitet. Die Haltestellen Charlottenplatz und Schlossplatz können nicht bedient werden. Die Busse der Linie 42 werden im Zeitraum von etwa 8.15 bis 10.30 Uhr zwischen Hauptbahnhof und Ostendplatz in beiden Richtungen ohne Zwischenhalt umgeleitet. Die Haltestellen Friedenstraße, Urachstraße, Schwarenbergstraße und Staatsgalerie können nicht bedient werden.

Die Linie 42 wird von etwa 9.30 bis 15 Uhr in zwei Abschnitte aufgeteilt und die Busse fahren nur zwischen Schlossplatz, Ostendplatz und Hauptbahnhof sowie Erwin-Schoettle-Platz zur Rosenberg-/Seidenstraße. Von etwa 15 bis 17.30 Uhr bleibt die Linie zweigeteilt und die Busse fahren nur zwischen Schlossplatz und über den Ostendplatz sowie Hauptbahnhof und Erwin-Schoettle-Platz, Rosenbergplatz, Hölderlinplatz zum Vogelsang. Die Linien 40 und 42 werden verknüpft.

Linie 43

Die Busse der Linie 43 fahren von etwa 9.30 bis 17.30 Uhr nicht zwischen Killesberg und Pragsattel. Die Haltestellen Oskar-Schlemmer-Weg, Höhenfreibad und Pragsattel können nicht bedient werden. Die Busse der Linie 43 werden von etwa 9.30 bis etwa 15 Uhr zwischen Berliner Platz und Hölderlinplatz über die Sattlerstraße umgeleitet. Die Haltestelle Linden-Museum Richtung Pragsattel kann nicht bedient werden. Die Busse der Linie 43 fahren von etwa 15 bis 17.30 Uhr nur von Feuersee bis zur Haltestelle Marienstraße. Die Haltestellen Rotebühlplatz bis Pragsattel können nicht bedient werden.

Linie 44/44 E

Die Busse der Linie 44 fahren von etwa 8.15 bis 10.30 Uhr von Westbahnhof kommend nur bis zur Haltestelle Rathaus. Die Haltestellen Charlottenplatz und Schlossplatz können nicht bedient werden. Aufgrund von Bauarbeiten entfallen für die Linie 44 die Haltestellen Hauptbahnhof bis Killesberg. Die Linie 44 E wird von etwa 9.45 bis 17.30 Uhr eingestellt. Die Haltestellen Stadtbibliothek bis Killesberg werden nicht angefahren.

Linie 45

Die Busse der Linie 45 werden von etwa 8.15 bis 10.30 Uhr von Buchwald kommend ab der Haltestelle Neckarpark zur Mercedes-Benz Welt umgeleitet. Die Haltestellen Elwertstraße, Bad Cannstatt Bahnhof und Veielbrunnenweg müssen entfallen.

Linie 52

Die Busse der Linie 52 fahren von etwa 8.45 bis 16 Uhr von Zuffenhausen kommend nur bis zur Haltestelle Rilke-Realschule und ab dort in einem Rundkurs vom Burgholzhof über die Yitzhak-Rabin-Straße und die Hebsacker Straße zur Zuffenhäuser Heide und wieder zurück in Richtung Zuffenhausen. Der Abschnitt Schnarrenberg bis Rosensteinbrücke kann nicht bedient werden. Der Abschnitt Rosensteinbrücke bis Bad Cannstatt Wilhelmsplatz ist wegen der Sperrung der Rosensteinbrücke nicht befahrbar.

Linie 53

Die Busse der Linie 53 fahren von etwa 9.30 bis 16 Uhr von Zuffenhausen kommend nur bis zur Haltestelle Zazenhausen Steigle. Der Abschnitt Zazenhausen Steigle bis Mühlhausen kann nicht bedient werden.

Linie 54

Die Busse der Linie 54 fahren von etwa 9.30 bis 15.45 Uhr nur zwischen Marabustraße, Neugereut und Max-Eyth-See. Auf den Abschnitt Max-Eyth-See bis Freiberg muss verzichtet werden.

Linie 56

Die Busse der Linie 56 fahren von etwa 9.15 bis 16 Uhr von der Rosensteinbrücke kommend nur bis zur Haltestelle Bottroper Straße. Die Haltestellen Münster Bahnhof und Weserstraße können nicht angefahren werden.

Linie 57

Die Busse der Linie 57 können von etwa 9.30 bis 16 Uhr die Haltestelle Pragsattel nicht anfahren. Es wird eine Ersatzhaltestelle in der Siemensstraße eingerichtet.

Linie 60

Die Busse der Linie 60 enden von etwa 7.45 bis 10 Uhr von Fellbach kommend an der Haltestelle Luginsland. Der Abschnitt Luginsland bis Untertürkheim Bahnhof kann nicht bedient werden. Die Busse der Linie 60 werden von etwa 8.30 bis 11 Uhr im Bereich Fellbach zwischen den Haltestellen Steigstraße und Lutherkirche umgeleitet. Die Haltestellen Alte Kelter, Untertürkheimer Straße, Kappelbergstraße, Löwenbrunnen und August-Brändle-Straße können nicht bedient werden.

Linie 61

Die Linie 61 nach Rotenberg wird von etwa 8 bis 10.30 Uhr eingestellt.

Linie 62

Die Busse der Linie 62 können von etwa 8.15 bis 10.15 Uhr nicht nach Uhlbach fahren. Die Haltestellen Obertürkheim Bahnhof bis Uhlbach können nicht bedient werden. Die Busse der Linie 62 werden in diesem Zeitraum von Rohracker kommend ab der Haltestelle Otto-Hirsch-Brücken in Richtung Untertürkheim bis zur Haltestelle Großglocknerstraße der Linie 61 umgeleitet.

Linie 65

Die Busse der Linie 65 fahren von etwa 8.15 bis 10.30 Uhr von Plieningen kommend nur bis zur Haltestelle Hedelfingen. Die Haltestellen Otto-Hirsch-Brücken, Obertürkheim Bahnhof können nicht bedient werden.

Linie 92

Die Busse der Linie 92 werden von etwa 15 bis 17.30 Uhr von Leonberg kommend zwischen den Haltestellen Silberburg-/Reinsburgstraße und Rotebühlplatz umgeleitet. Die Haltestelle Feuersee Richtung Rotebühlplatz kann nicht bedient werden. Alle Fahrten der Linie 92 werden an diesem Tag ohne Fahrrad-Anhänger durchgeführt.

Es kann zu kurzfristigen Abweichungen von diesen beschriebenen Änderungen sowie aufgrund des Verkehrsaufkommens zu Fahrplanabweichungen auf allen Linien kommen kann. Einen Überblick über alle Änderungen bei der SSB sind im Internet unter der Adresse www.ssb-ag.de/deutschlandtour zu finden. Für die Landkreise und den gesamten Verbund hat der VVS die Seite www.vvs.de/deutschlandtour eingerichtet. Je nach Verlauf der Veranstaltung kann es auch zu kurzfristigen Änderungen kommen, vor Fahrtantritt sollte daher jede Verbindung geprüft werden.