1 Die Fahrer der Deutschland-Tour – in der Mitte John Degenkolb Foto: imago images/Harry Koerber

Radler, Profi- sowie Freizeitsportler, haben am Sonntag, 28. August, für die Deutschland-Tour Vorfahrt. Etliche Straßen im Stadtgebiet sind für den Autoverkehr gesperrt.















Autofahrer, aber auch Nutzer der öffentlichen Nahverkehrsmittel, müssen sich am Sonntag, 28. August, auf erhebliche Verkehrsbeeinträchtigungen einrichten. Die letzte Etappe der Deutschland Tour der Radprofis endet am Nachmittag in der Stuttgarter Innenstadt. Zuvor dürfen tausende junge und ältere, aktive Freizeitsportlerinnen und -sportler ihr Rennen absolvieren. Mehrere Straßen in der Innenstadt, Stuttgart-Nord, Bad Cannstatt, Unter- und Obertürkheim sowie Mühlhausen und Münster sind gesperrt.

Halteverbot ab Sonntagfrüh

An etlichen Straßenrändern stehen bereits die Halteverbotsschilder, liegen Absperrungen parat. Um 9.15 Uhr starten die „Jedermann-Radler“ am Sonntag zur 57 Kilometer langen Weinbergtour über Rotenberg, 20 Minuten später zur größeren 116 Kilometer langen Jedermann-Tour durch die Region, die über Mühlhausen und Münster zur Theodor-Heuss-Straße zurückführt. Die Zielankunft der U-17-Nachwuchstalente ist zudem in der Württembergstraße in Rotenberg. Um die Sicherheit zu garantieren, werden die Rennstrecken für den individuellen Fahrzeugverkehr komplett gesperrt.

„Theo“ voll gesperrt

Die Theodor-Heuss-Straße und die Friedrichstraße, die Zielbereiche, sind von 4.30 Uhr bis etwa 20 Uhr für den Verkehr voll gesperrt. Da der Aufbau der Veranstaltung am Freitag beginnt, ist das Parken entlang dieser Straßenzüge ab 26. August, 16 Uhr, bis zum Ende des Abbaus am Sonntag um 23 Uhr nicht zulässig.

Planietunnel Radlern vorbehalten

Der Planietunnel ist in Fahrtrichtung der B 27 von 5 Uhr bis etwa 20 Uhr und in Richtung Schlossstraße von 15 bis 17.30 Uhr gesperrt. Die Cannstatter Straße (B 14) ist zwischen dem Charlottenplatz und der König-Karls-Brücke von 8.30 bis 10.15 Uhr teilweise gesperrt.

Verbindung nach Rotenberg gekappt

Im Neckarpark und in Untertürkheim erfolgt die Sperrung der Strecke Mercedesstraße –Benzstraße – Bruckwiesenweg – Hafenbahnstraße ebenfalls von 8.30 bis 10.15 Uhr. Der Streckenabschnitt durch Obertürkheim, Uhlbach (Asangstraße/ Markgräflerstraße) und Rotenberg (Württembergstraße) ist zwischen 8.30 und 10.30 Uhr voll gesperrt.

Verkehrsbehinderungen in Unteren Neckarvororten

In Mühlhausen-Ost ist eine Durchfahrt zur Aldinger Straße von 9.30 bis 16 Uhr nicht möglich. Die Umleitung erfolgt über die Mönchfeldstraße nach Zuffenhausen und die B10/B27 nach Stuttgart-Mitte. In Münster wird die Strecke entlang der Austraße, der Elbestraße und der Löwentorstraße geführt. Von 9.30 bis 16.30 Uhr stehen dort nur die Neckartalstraße und die Straße Am Hungersberg für die Verbindungen nach Bad Cannstatt beziehungsweise Zuffenhausen zur Verfügung.

Straßensperren in Stuttgart-Nord

In Stuttgart-Nord werden für die Zieleinfahrt der Jedermann-Tour und des Eliterennens der Pragsattel (B 27) sowie die Straßenzüge Stresemannstraße, Am Kochenhof, Birkenwaldstraße, Panoramastraße, über den Hegelplatz und die Kriegsbergstraße für den Verkehr von 9.30 bis 17.30 Uhr voll gesperrt. Zusätzlich werden für die Zielrunden des Eliterennens die Straßenzüge Herdweg, Am Kräherwald, Am Kochenhof, Fritz-Elsas-Straße, Leuschnerstraße, Silberburgstraße, Rosenbergstraße von 15 bis 17.30 Uhr voll gesperrt. Das Robert-Bosch-Krankenhaus ist über die Leitzstraße, das Klinikum Stuttgart über die Jägerstraße zu jeder Zeit erreichbar.

Einschränkung des Öffentlichen Nahverkehrs

Ebenfalls kommt es im Stadtgebiet zu Einschränkungen des Bus- und Stadtbahnverkehrs. Informationen über aktuelle Fahrtmöglichkeiten sind über die elektronische Fahrplanauskunft der SSB (unter der Adresse: www.ssb-ag.de/deutschlandtour) und des VVS (www.vvs.de/deutschlandtour) erhältlich. Ein Queren der Rennstrecke ist nur für Rettungs- und Einsatzfahrzeuge möglich. Zufußgehende und Radfahrende können mit der üblichen Vorsicht bei Lücken im Rennfeld queren.

Halteverbot beachten

Entlang der Streckenabschnitte sind Haltverbote ausgeschildert, um die Verkehrssicherheit und den Schutz der Teilnehmenden zu gewährleisten. Anwohnende werden gebeten, ihre Fahrzeuge außerhalb der gesperrten Strecken abzustellen.