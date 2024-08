Deutschland-Tour am Samstag im Kreis Esslingen: Wo die Radprofis eine Bergwertung ausfahren

Deutschland-Tour am Samstag im Kreis Esslingen

1 Der Prolog zur Deutschland-Tour fand in Schweinfurt statt. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Die Deutschland-Tour der Radprofis erklimmt am Samstagmittag unter anderem die Ochsenwanger Steige. Insgesamt geht es für etwa eine halbe Stunde durch den Kreis Esslingen.











Seit vergangenem Mittwoch führt die Deutschland-Tour der Radprofis durch den Südwesten der Republik. An diesem Samstag wird der Tross für gut eine halbe Stunde auch durch den Kreis Esslingen rollen. Mehr als 100 Fahrer werden, von Hattenhofen im Kreis Göppingen kommend, voraussichtlich gegen 12.30 Uhr Ohmden erreichen, um dann durch Holzmaden und Weilheim fahrend die Ochsenwanger Steige in Angriff zu nehmen. Dort wird das Feld gegen 12.40 Uhr erwartet. Von Ochsenwang aus geht es weiter nach Schopfloch, ehe gegen 13 Uhr der Landkreis in Richtung Böhringen wieder verlassen wird.

Wer das Spektakel vom Straßenrand aus verfolgen möchte, sollte sich allerdings schon deutlich früher seinen Platz an der Strecke sichern. Die Veranstalter und die Polizei weisen darauf hin, dass die Sperrung der jeweiligen Abschnitte schon 45 Minuten vor der Ankunft der Radsportler beginnt.

Für maximal eine Stunde gesperrt

Voll werden könnte es, Radsportfans wissen das, vor allem an den Steigungen, also zwischen Weilheim und Schopfloch, weil sich dort ein etwas längerer Blick auf das Peloton erhaschen lässt. Die Ochsenwanger Steige, die mit einer Steigung von durchschnittlich 10,5 Prozent im Tourbuch steht, ist zudem die erste Bergwertung dieser dritten und wohl auch anspruchsvollsten Etappe, die von Schwäbisch Gmünd über 211 Kilometer bis nach Villingen-Schwenningen führt.

Wer sich hingegen nicht für den Radsport interessiert, sollte die betroffenen Streckenabschnitte während der Rennzeiten meiden. Es sind zwar Umleitungsmöglichkeiten und Ausweichrouten eingerichtet, Verkehrsbehinderungen werden aber nicht ausbleiben. Denn erst wenn alle Akteure und die Begleitfahrzeuge durch sind, werden die regulären Straßen wieder freigegeben. Länger als eine Stunde wird das laut der Organisatoren und der Polizei aber nirgends dauern.

Hinweisschilder auf der „Stoig“

Seit ihrer Wiederaufnahme im Jahr 2018 macht die Deutschland-Tour – wenn auch nur kurz – im übrigen zum ersten Mal wieder im Kreis Esslingen Station. Radsport-Anhänger fiebern dem Ereignis deshalb entgegen. So wurden etwa an der „Ochsenwanger Stoig“, wenn auch nicht nur für das Rennen, in einer Kooperation zwischen der Nürtinger Philipp-Matthäus-Hahn-Schule und dem zuständigen Straßenbauamt mehrere Hinweisschilder angebracht. Auf diesen Tafeln, die zunächst von einer Radlergruppe als Maischerz aufgestellt worden waren, sind die momentane Steigung und die aktuelle Position auf dem Anstieg zu erkennen. Beim Straßenbauamt war man von der Nacht-und Nebelaktion einiger Radsportbegeisterter derart angetan, dass die spontane Idee eine dauerhafte Form erhielt.

Weitere Informationen unter: www.deutschland-tour.com