Deutschland: Rapper Xatar tot aufgefunden

1 Der bekannte Rapper Xatar ist gestorben. Foto: Marcus Brandt/dpa

Der Rapper Xatar ist im Alter von 43 Jahren gestorben. Der Musiker, der mit bürgerlichem Namen Giwar Hajabi hieß, sei am Donnerstagabend tot in einer Kölner Wohnung aufgefunden worden, teilte ein Sprecher der Kölner Staatsanwaltschaft am Freitag mit.











