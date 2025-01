Polizei: Zwei Tote nach Schüssen in Bad Friedrichshall

1 Nach Schüssen in einer Firma sind nach Angaben der Polizei zwei Personen tödlich verletzt worden. Foto: ---/dpa

Nach Schüssen in einer Firma in Bad Friedrichshall im Norden Baden-Württembergs sind nach Angaben der Polizei zwei Personen tödlich verletzt worden. Die Fahndung nach dem Täter laufe, sagte ein Polizeisprecher am Abend.











