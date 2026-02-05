1 Im Stuttgarter Stadtgebiet ist laut Polizei der Strom ausgefallen. (Symbolbild) Foto: Christoph Schmidt/dpa

In der Landeshauptstadt von Baden-Württemberg fällt am Morgen der Strom aus. Das hat auch Auswirkungen auf den Verkehr. Was genau passiert ist, ist unklar.











Stuttgart - Im Stadtgebiet von Stuttgart gibt es einen größeren Stromausfall. Wie die Polizei mitteilte, sind auch einige Ampeln ausgefallen. Man habe Streifenbesatzungen losgeschickt, um den Verkehr zu regeln, sagte eine Sprecherin. Zur Ursache könne man derzeit nichts sagen.

Zudem fiel in vielen Büros zeitweilig das Internet aus. Die Stromnetzbetreiber konnten zu dem Vorfall zunächst nichts sagen.

In Stuttgart leben rund 600.000 Menschen. Die Stadt ist Landeshauptstadt von Baden-Württemberg und Sitz vieler wichtiger Institutionen und auch vieler großer Unternehmen.