Fußball-Nationalmannschaft: Torhüter Neuer beendet DFB-Karriere: Keine WM 2026 mehr

Das EM-Aus gegen Spanien war Manuel Neuers letztes Spiel im DFB-Tor.

Nach acht großen Turnieren als Nummer eins ist für Manuel Neuer Schluss im Tor der Nationalmannschaft. Das EM-Aus gegen Spanien war sein letztes Länderspiel.











München - Deutschlands Rekordtorhüter Manuel Neuer beendet seine Karriere in der Fußball-Nationalmannschaft. Nach acht großen Turnieren als Nummer eins ist Schluss für den 38 Jahre alten Weltmeister von 2014. Er wird künftig nur noch für den FC Bayern München im Tor stehen wird.

Die Entscheidung gab Neuer auf seinem Instagram-Account bekannt - knapp sieben Wochen nach dem bitteren Viertelfinal-Aus gegen den späteren Titelgewinner Spanien bei der Heim-EM. "Irgendwann musste der Tag ja kommen. Mit dem heutigen Tag endet meine Karriere bei der Deutschen Fußball-Nationalmannschaft. Jeder, der mich kennt, weiß, dass mir diese Entscheidung nicht leicht gefallen ist", sagte Neuer.

Noch am Vortag hatte es Berichte gegeben, dass Neuer seine Karriere im DFB-Team fortsetzen werde. Nun kam aber doch der Schlussstrich.

WM 2026 kein Ziel mehr

124 Länderspiele hat Neuer für Deutschland bestritten. Über ein Jahrzehnt lang prägte er international mit seinen außergewöhnlichen Leistungen und seinem besonderen Können das Torwartspiel. Der gebürtige Gelsenkirchener hatte nach dem 1:2 nach Verlängerung gegen Spanien am 5. Juli in Stuttgart die Entscheidung über seine Zukunft im DFB-Team zunächst offengelassen. "Ich habe gesagt, ich mache mir nach dem Turnier Gedanken", äußerte der langjährige Kapitän unmittelbar nach dem EM-Aus.

Die nächste WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko ist nun also kein Ziel mehr für Neuer, der angefangen mit der WM-Endrunde 2010 in Südafrika bei insgesamt acht Turnieren die Nummer eins der Nationalmannschaft war. Seine großartige Torwart-Karriere wollte er in diesem Sommer mit dem Gewinn des Europameister-Titels im eigenen Land krönen.

Beginnt jetzt ter Stegens Zeit als Turniertorwart?

Für Neuer war es aber auch ein Erfolg, es nach seinem schweren Skiunfall mit einem Unterschenkelbruch nach der WM 2022 in Katar überhaupt noch einmal zurück ins DFB-Tor geschafft zu haben. Bundestrainer Julian Nagelsmann ernannte den mehrmaligen Welttorhüter für die Heim-EM wieder zur Nummer eins. Den absoluten Höhepunkt seines Schaffens in der DFB-Auswahl erlebte Neuer beim WM-Triumph 2014 in Brasilien.

Nagelsmann hatte schon während der Heim-EM angekündigt, den DFB-Kader mit Blickrichtung WM 2026 verjüngen zu wollen. Neuer ist nach Toni Kroos und Thomas Müller der letzte Weltmeister von Rio, der aus der DFB-Auswahl ausscheidet.

Der 34 Jahre alte Kroos hat seine Karriere nach der EM komplett beendet. Müller erklärte später seinen DFB-Rücktritt, spielt aber wie Neuer noch weiter für den FC Bayern.

Auch DFB-Kapitän Ilkay Gündogan hatte jüngst seine DFB-Karriere beendet. Als erster Anwärter auf die Nummer eins im Tor der Nationalmannschaft gilt nun Neuers langjähriger Auswahl-Kollege und teaminterne Rivale Marc-André ter Stegen (32) vom FC Barcelona.