Ministerpräsidentenkonferenz mit Olaf Scholz Bund und Länder einigen sich auf Aufteilung der Flüchtlingskosten

Deutschland will ukrainischen Flüchtlinge helfen. So viel war schnell klar. Weniger klar und heftig umstritten: Wer dabei was bezahlen soll. Jetzt gibt es eine Verständigung zwischen Bund und Ländern.