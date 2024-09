Mann wegen Anschlagsplänen auf Bundeswehrsoldaten in U-Haft

Ermittler in Bayern haben einen 27 Jahre alten Syrer wegen Anschlagsplänen auf Bundeswehrsoldaten in Oberfranken festgenommen. Man gehe davon aus, dass der Mann mit zwei Macheten möglichst viele Soldaten in der Innenstadt von Hof habe töten wollen, teilte die Generalstaatsanwaltschaft München mit.











