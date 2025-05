Der Gründer der verbotenen "Reichsbürger"-Gruppe "Königreich Deutschland", Peter Fitzek, ist in Untersuchungshaft. Der Ermittlungsrichter am Bundesgerichtshof setzte einen Haftbefehl gegen ihn in Vollzug, wie die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe mitteilte.











