Kleinflugzeug am Niederrhein in Wohnhaus gestürzt

In Korschenbroich am Niederrhein ist ein Kleinflugzeug auf ein Wohnhaus gestürzt. Das bestätigte ein Polizeisprecher in Neuss.











Link kopiert

Korschenbroich - In Korschenbroich am Niederrhein ist ein Kleinflugzeug auf ein Wohnhaus gestürzt. Das bestätigte ein Polizeisprecher in Neuss. Zuvor hatte die "Bild"-Zeitung berichtet.