Hubschrauber in Sachsen abgestürzt

Ein Helikopter ist in der Nähe von Grimma in Sachsen in einen Fluss gestürzt. Das bestätigte ein Sprecher des Kreisfeuerwehrverbands Landkreis Leipzig.











