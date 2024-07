Deutschland gegen Spanien in Stuttgart: Verkehr, Fanmarsch, Programm – alle Infos rund ums EM-Viertelfinale

1 Die deutschen Fans planen einen Fanmarsch zum Stadion. Foto: LICHTGUT/Zophia Ewska

Es ist der EM-Höhepunkt aus Stuttgarter Sicht: Am Freitag spielt die deutsche Nationalmannschaft im Viertelfinale in der Landeshauptstadt gegen Spanien. Wir haben alle wichtigen Infos rund um das Spiel zusammengefasst.











Link kopiert

Viele Fußball-Fans aus Stuttgart und der Region hatten beim Blick auf den Turnierbaum genau darauf gehofft – nun ist es auch so gekommen. Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft spielt ein zweites Mal bei der Heim-Europameisterschaft in der Stuttgarter Arena. Am Freitagabend trifft die Nagelsmann-Elf an der Mercedesstraße auf den Topfavoriten Spanien. Anpfiff ist um 18 Uhr.

Das Topspiel bedeutet natürlich auch, dass im Kessel über den ganzen Tag verteilt Ausnahmezustand herrschen wird. Zehntausende deutsche und spanische Fans werden in der Innenstadt unterwegs sein. Gibt es Fanmärsche? Wie sieht es mit dem Verkehr aus? Was ist alles in der Stadt geboten? Wir haben die wichtigsten Informationen zusammengetragen.

Ein Überblick

Unser EM-Newsblog aus Stuttgart

Wo es zu Straßensperrungen kommt

Deutsche Fans marschieren am Freitag gemeinsam ins Stadion

Das ist das Fan-Programm für Freitag in Stuttgart

Hoher politischer Besuch – was macht der König?

Die Wetteraussichten für das EM-Viertelfinale in Stuttgart

Hier können Sie während der EM in Stuttgart die Spiele schauen

Liveticker zum Spiel