6 Joachim Löw bei der Ankunft in Stuttgart. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Am Donnerstag bestreitet das DFB-Team in Stuttgart ein Länderspiel gegen Spanien. Joachim Löw und das Trainerteam sind bereits in Degerloch eingetroffen – auch die Profis werden im Verlauf des Tages erwartet.

Stuttgart - Noch bevor es Mitte September für die Profi-Vereine im DFB-Pokal und der Bundesliga mit den ersten Pflichtspielen der neuen Saison losgeht, steht für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ein echter Härtetest auf dem Programm. An diesem Donnerstag von 20.45 Uhr an trifft das Team von Bundestrainer Joachim Löw im Rahmen der UEFA Nations League auf Spanien – und das in der Stuttgarter Mercedes-Benz Arena.

Zu Wochenbeginn trafen das Trainerteam um Joachim Löw sowie erste Profis am Wald-Hotel in Degerloch ein. Hier wird sich der DFB-Tross in den kommenden Tagen auf die Partie gegen den Weltmeister von 2010 vorbereiten. Die erste Übungseinheit soll bereits an diesem Montag um 18 Uhr im ADM-Sportpark auf dem Trainingsgelände der Stuttgarter Kickers stattfinden.

Wir waren mit der Kamera vor Ort bei der Ankunft des Bundestrainers in Degerloch. In unserer Bildergalerie tragen wir die Impressionen vor dem Wald-Hotel zusammen.