1 Thomas Müller steht beim Siegtreffer goldrichtig und darf jubeln. Foto: imago images//Ulrich Hufnagel via www.imago-images.de

Die deutsche Nationalmannschaft hat nach klarer Leistungssteigerung im zweiten Abschnitt mit 2:1 gegen Rumänien gewonnen. Dem Siegtreffer ging eine Standardsituation voraus – kein Zufall, sondern Verdienst eines Spezialisten aus Dänemark.















Hamburg - Das Spiel geht bereits in die Schlussphase, ein Dämpfer droht für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft, als es Thomas Müller ist, der wieder einmal am richtigen Ort steht. Nach einer Ecke von Joshua Kimmich und einer Kopfballverlängerung von Leon Goretzka veredelt der Routinier des FC Bayern die Vorbereitung seiner Vereinskollegen und drückt den Ball am langen Pfosten über die Linie (81.). Es ist das 2:1 für Deutschland – aus einem frühen Rückstand ist im WM-Qualifikationsspiel gegen Rumänien noch ein Sieg geworden.