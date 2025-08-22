Kriminalität: Ein Toter nach Schüssen im Sauerland - Täter flüchtig

Ein Toter nach Schüssen im Sauerland - Täter flüchtig

Bluttat im Sauerland: In Menden fallen am Freitag Schüsse: Ein Mensch stirbt trotz Wiederbelebungsversuchen, ein weiterer wird verletzt. Der Täter ist auf der Flucht.











Menden - Durch Schüsse ist im sauerländischen Menden ein Mensch getötet und ein weiterer verletzt worden. Der Täter sei auf der Flucht, hieß es aus Sicherheitskreisen. Die Polizei fahndet nach einem 40-Jährigen.

Die tödlich getroffene Person sei trotz Wiederbelebungsversuchen gestorben. Wie schwer die zweite getroffene Person verletzt wurde, war zunächst unklar.

Der Bereich um den Tatort wurde weiträumig abgesperrt. Polizei und Rettungskräfte waren in starker Präsenz vor Ort. Zu den Hintergründen der Tat wurde zunächst nichts bekannt.