Drei Kleinkinder und ein Mann in Meißen tot gefunden

In einem Mehrfamilienhaus in Meißen (Sachsen) sind drei Kleinkinder im Alter von einem, zwei und drei Jahren sowie ein 37-jähriger Mann tot gefunden worden. Die Polizei geht von einem Tötungsdelikt aus, wie die Ermittler am Montag mitteilten.











