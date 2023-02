„Deutschland sucht den Superstar“ In der „DSDS“-Jury wachsen die Spannungen

Die Spannungen in der Jury der Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ nehmen kein Ende. Katja Krasavice ging Co-Juror Dieter Bohlen in einem am Sonntag veröffentlichten Tiktok-Video hart an. Doch das ist noch nicht alles.