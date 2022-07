Britische Monarchie Ölzweig für Meghan? Was im royalen Finanzbericht steht

Jahr für Jahr können sich die Briten ganz genau anschauen, was die Queen und ihre Paläste sie eigentlich kosten - und wie oft die Royals durch die Weltgeschichte jetten. Interessant ist diesmal jedoch auch, was nicht in dem Bericht zu lesen ist.