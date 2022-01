„DSDS“ mit neuer Jury Star-Produzent Toby Gad rückt ins Rampenlicht

In seiner deutschen Heimat ist er nun Juror in der Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“. In seiner Wahlheimat USA ist er längst eine Musikgröße - als Songschreiber und Produzent von Hits mit John Legend, Beyoncé, Madonna.