Der Bachelor 2022 Warum Kandidatin Vivian plötzlich ausgestiegen ist

In der zweiten Bachelor-Folge tritt Kandidatin Vivian Boesveld freiwillig die Heimreise an. Per Videobotschaft verabschiedet sie sich mit den Worten „Ich muss jetzt Mama sein!“ von Dominik Stuckmann. Was hat sie damit gemeint?