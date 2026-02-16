Deutschland Bilder des Tages dpa 16.02.2026 - 02:02 Uhr 5 Tabitha Stoecker (Großbritannien) und Matt Weston (Großbritannien, beide M) posieren bei der Siegerehrung ihren Goldmedaillen nach dem Skeleton-Team-Wettbewerb neben Susanne Kreher (Deutschland, l) und Axel Jungk (Deutschland, 2.v.l.) mit der Silbermedaille und Jacqueline Pfeifer (Deutschland, 2.v.r.) und Christopher Grotheer (Deutschland) mit der Bronzemedaille bei den Olympischen Winterspielen Mailand Cortina 2026. Foto: Robert Michael/dpa 5 Bilder - Fotostrecke öffnen Link kopiert