Fernsehen Vom Netflix-Keller ins Rampenlicht: Kim Riedle wird ARD-Cop

Star für harte Schicksale: Kim Riedle war im «Tatort» einsame Sex-Arbeiterin und in «Liebes Kind» ein Entführungsopfer. Gerade gab es in New York einen Emmy dafür. Jetzt folgt die nächste Hauptrolle.