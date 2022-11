Grammy-Preisverleihung Beyoncé mit neun Nominierungen - und Rekord mit Ehemann

Die Grammys sollen am 5. Februar 2023 in Los Angeles zum 65. Mal verliehen werden. Dabei geht die Musikerin Beyoncé mit den meisten Gewinnchancen in die kommende Grammy-Preisverleihung, gefolgt vom Rapper Kendrick Lamar.