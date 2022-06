1 Im Kreis Esslingen sind am Sonntagabend schwere Gewitter möglich. (Symbolbild) Foto: dpa/Alexander Hald

Der Deutsche Wetterdienst erwartet für Sonntagabend schwere Gewitter im Kreis Esslingen. Heftige Sturmböen, Hagel und Starkregen sind möglich.















Am Sonntagabend und eingangs der Nacht zum Montag sind nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) schwere Gewitter im Kreis Esslingen möglich. Dabei könne es in der Zeit von Sonntag, 20 Uhr, bis 2 Uhr am Montagmorgen zu heftigem Starkregen, Sturmböen und Hagel kommen.

Wie die Wetterexperten des DWD am Vormittag in einer Vorab-Warnung mitteilten, ziehen zur genannten Zeit von Süden und Südwesten her unwetterartige Gewitter auf. Dabei bestehe die Gefahr von heftigem Starkregen mit Mengen zwischen 25 und 40 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit sowie Hagel mit Korngrößen um die drei Zentimeter. Zudem seien auch schwere Sturmböen, die eine Geschwindigkeit von bis zu 100 Kilometer pro Stunde erreichen können, möglich.

Gewittriger Starkregen am späten Abend

Im Laufe des späten Abends wachsen nach den Angaben des DWD diese Gewitter voraussichtlich zu einem größeren System zusammen. Die Hauptgefahr gehe dabei von heftigem und teils gewittrigem Starkregen aus. Innerhalb weniger Stunden seien lokal Regenmassen von 50 Litern pro Quadratmeter nicht ausgeschlossen.

Der Deutsche Wetterdienst weist darauf hin, dass die Gewitter typischerweise sehr lokal auftreten und mit voller Intensität meist nur wenige Orte treffen. In der zweiten Nachthälfte soll die Unwettergefahr deutlich abnehmen. Weitere Informationen zur Entwicklung der aktuellen Wetterlage und detaillierte Warninformationen gibt es auf den Seiten des Deutschen Wetterdienstes.