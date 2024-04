Was hat Til Schweiger?

1 Til Schweiger bei einer Preisverleihung im Jahr 2020. Foto: dpa/Alexandra Wey

Einer der bekanntesten deutschen Schauspieler liegt auf der Insel Mallorca im Krankenhaus. Was hat der deutsche Filmstar?











Wegen einer seit Monaten nicht heilenden Wunde am Bein wird der Schauspieler Til Schweiger seit zwei Wochen in einer Klinik behandelt. Der 60-Jährige sagte der „Bild“-Zeitung laut Bericht vom Donnerstag, er bekomme wegen eines „offenen Beins“ seit „14 Tagen Antibiotika im Krankenhaus“. Die Wunde habe er sich bereits im August zugezogen.

„Ich hatte mir damals das Schienbein angeschlagen, und da sind dann Keime reingekommen“, sagte Schweiger weiter. „Leider wurde es immer schlimmer“, fügte er hinzu. In der Nacht zu Donnerstag habe er zudem Fieber bekommen.

Berichten zufolge war die Blutvergiftung zeitweise so schlimm, dass Schweiger die Amputation des entzündeten Beines drohte. Am Wochenende würden weitere Behandlungen anstehen, berichtete t-online.

Eigentlich wolle der schnellstmöglich wieder fit werden, um zur Premiere des neuen Guy-Ritchie-Films „The Ministry of Ungentlemanly Warfare“, in dem er mitspielt, nach New York zu fliegen. „Danach müsste ich aber wieder sofort zurück in die Klinik. Ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass es doch klappen könnte“, so Schweiger. Derzeit habe er aber noch keine Erlaubnis der Ärzte bekommen, das Krankenhaus zu verlassen

Schweiger gehört zu den bekanntesten deutschen Schauspielern. Seinen Durchbruch feierte er in den 90er-Jahre in Filmen wie „Manta, Manta“, „Der bewegte Mann“ oder „Knockin’ on heavens door“. Große Erfolge an den Kinokassen feierten später „Keinohrhasen“ oder „Honig im Kopf“. Auch in Hollywood übernahm er des Öfteren (kleinere) Rollen. Der gebürtige Freiburger ist auch als Drehbuchautor und Produzent tätig, er hat vier Kinder. In der Vergangenheit fiel er nicht nur durch sein Schaffen, sondern bisweilen auch durch seine Eskapaden auf.