Beim deutschen Gründerpreis setzen sich Schülerinnen und Schüler mit der Selbstständigkeit auseinander. Im Video spricht Marcus Wittkamp von der Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen über die Idee hinter dem Wettbewerb, die Anmeldung und die Preise.











Link kopiert

Einen eigenen Betrieb zu gründen, kostet meistens Überwindung. Deshalb soll ein bundesweiter Wettbewerb Schülerinnen und Schüler schon einmal an das Thema berufliche Selbstständigkeit heranführen. Im Rahmen des deutsche Gründerpreises entwickeln die Jugendlichen bei einem Planspiel Ideen für ein Unternehmen. Die besten Vorschläge werden anschließend ausgezeichnet.

Inzwischen läuft die Anmeldephase für die Teilnahme am Gründerpreis 2025. Mitmachen können Schülerinnen und Schüler ab Klasse neun. Im Video erklärt Marcus Wittkamp von der Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen den genauen Ablauf des Wettbewerbs. Außerdem erzählt er, was es zu gewinnen gibt und was die Jugendlichen bei dem Planspiel lernen können.