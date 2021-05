Kundgebung am 1. Mai in Esslingen

12 Kundgebung am 1. Mai in der Esslinger Innenstadt. Foto: Rainer Hauenschild /Rainer Hauenschild

Am Samstag fand in der Esslinger Innenstadt eine Kundgebung des Deutschen Gewerkschaftsbundes statt.

Esslingen - Am Tag der Arbeit, am 1. Mai, hat es in einigen Städten im Land Kundgebungen unter freiem Himmel – mit Hygienekonzept – und digital im Netz gegeben. Unter dem Motto „Solidarität ist Zukunft“ gab es eine Kundgebung in Esslingen. Zu der Kundgebung hatte der Deutsche Gewerkschaftsbund aufgerufen.

Bei der Kundgebung in Esslingen waren unter anderem Martin Auerbach (Die Linke), Nicolas Fink (SPD), Bernd Riexinger (Die Linke) und Matthias Klopfer (SPD) vor Ort.