Nach langer Leidenszeit wird die Turnerin des TSV Berkheim deutsche Vizemeisterin am Schwebebalken.

Dortmund - Es war die fast perfekte Übung. Mit starken 12,90 Punkten wurde sie bewertet. Carina Kröll verließ das Gerät mit einem zufriedenen Lächeln. Dann musste sie ein paar Minuten warten, denn zwei weitere Turnerinnen waren noch an der Reihe. Bange Minuten. Was folgte, war das pure Glücksgefühl: Die 20-Jährige Berkheimerin ist deutsche Vizemeisterin am Schwebebalken. Bei den Titelkämpfen im Rahmen der „Finals 2021“ in der Dortmunder Westfalenhalle war an ihrem Lieblingsgerät nur Sarah Voss ein bisschen besser. Nach einer zweijährigen Leidenszeit ist das ein riesiger Erfolg für Kröll. Und der Lohn dafür, durchgehalten zu haben. Und plötzlich rückt sogar Olympia wieder in ihr Blickfeld.