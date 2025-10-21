Deutsche Rekordmeisterin: Baby da! Ex-Turnerin Elisabeth Seitz ist Mutter geworden

1 Elisabeth Seitz und ihr Partner Nils sind erstmals Eltern geworden. Foto:

Vor einigen Monaten hat Elisabeth Seitz ihre Turnkarriere beendet. Nun ist sie erstmals Mutter geworden.











Link kopiert

Der Babybauch wurde größer und größer – und Elisabeth Seitz ließ ihre Fans teilhaben am Fortgang ihrer Schwangerschaft. Auf Instagram postete die frühere Turnerin immer wieder Bilder und demonstrierte ihre Vorfreude auf das Muttersein. Nun ist das Kind auf der Welt.

Ebenfalls via Instagram gab die 31-Jährige bekannt, dass sie einen Sohn geboren hat. „Unglaublich glücklich und total verliebt in dich. Willkommen auf der Welt, kleiner Mann“, schrieb sie zu den Bildern, das sie gemeinsam mit dem Neugeborenen, aber auch mit ihrem Partner Nils zeigt.

Elisabeth Seitz, die in Stuttgart lebt, hatte im vergangenen Jahr noch einmal versucht, sich für die Olympischen Spiele von Paris zu qualifizieren. Das misslang – auch, weil sie sich wenige Monate zuvor noch einmal schwer verletzt hatte. Im Frühjahr dieses Jahres verkündete sich dann ihr Karriereende.

An zehn Weltmeisterschaften und drei Olympischen Spielen hat sie unter anderem teilgenommen, 2022 wurde sie Europameisterin. Keine andere deutsche Turnerin hat mehr nationale Titel gewonnen als sie. „Mit einem Herzen voller Dankbarkeit und unvergesslicher Erinnerungen verabschiede ich mich von meiner aktiven Karriere als Turnerin“, schrieb sie damals. Und zudem: „Jetzt beginnt ein neues Kapitel – und ich blicke mit Vorfreude und Spannung in die Zukunft. Ganz besonders freue ich mich aber auf das größte Abenteuer meines Lebens: Unser kleines Wunder, das wir Ende diesen Jahres erwarten.“

Nun ist das Wunder auf der Welt. Und viele ehemalige Sport-Kolleginnen und -Kollegen haben gratuliert. Unter anderem Kim Bui („Pure love“), Emma Malewski („Ich freu’ mich so für euch“), Andreas Toba („Nur das Beste und ganz viel Gesundheit“), Denise Herrmann („Herzlichen Glückwunsch“) und Niko Kappel („Herzlichen Glückwunsch euch beiden“).