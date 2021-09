12 Das zweite Länderspiel mit Hansi Flick als Cheftrainer steht an. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft spielt am Abend in der WM-Qualifikation gegen Armenien. So könnte sie auslaufen.

Stuttgart - Länderspiel in Stuttgart – die deutsche Nationalmannschaft trifft am Abend in der Arena zu Bad Cannstatt auf Armenien. Es ist das zweite Spiel in der WM-Qualifikation und auch das zweite Spiel unter dem neuen Cheftrainer Hansi Flick. Bereits an diesem Donnerstagabend spielte die DFB-Elf gegen Liechtenstein, überzeugte beim 2:0-Sieg aber nicht.

Nach dem Auftritt liegt es daher nahe, dass Flick an seiner Startformation Änderungen vornehmen wird. So wird beispielsweise Manuel Neuer im Tor zurückerwartet, nachdem er gegen Liechtenstein von Bernd Leno vertreten wurde. Wie Flick im Detail aufstellen könnte, haben wir in der Bildergalerie zusammengestellt. Viel Spaß beim Durchklicken!