1 Jubel über den Treffer: Futsaler Davud Vehab steht mit dem TSV Weilimdorf in der Bundesliga ganz oben. Foto: Pressefoto Baumann

Der ehemalige Kicker des FC Esslingen, Davud Vehab, kehrt dem Großfeld-Fußball den Rücken, spielt in der Futsal-Bundesliga – und ist für das Nationalteam nominiert.











Wenig Platz, hohes Tempo, schnelle Entscheidungen. Wo früher der Rasen endlos schien, ist heute ein anderes Spiel gefragt. Der ehemalige Kicker des FC Esslingen, Davud Vehab, hat den Schritt gewagt – raus aus dem gewohnten Fußball, hinein in die Welt des Futsals. „Ich hätte gedacht, dass ich den Rasen, also das Spiel draußen, mehr vermissen würde“, erzählt Vehab mit einem Lächeln, der aus Esslingen stammt und mittlerweile in der Nähe von Nürtingen wohnhaft ist, „aber im vergangenen Jahr lief es für mich einfach gut und es ist sehr viel passiert, daher kam das Vermissen-Gefühl wahrscheinlich nicht so auf. Ich bereue die Entscheidung nicht.“