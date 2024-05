Deutsche Futsal-Meisterschaft: So geht der TSV Weilimdorf ins Futsal-Finale

1 Trainer Vitalii Odehov (re.) und die Futsaler des TSV Weilimdorf spielen um die deutsche Meisterschaft. Foto: IMAGO/Sportfoto Rudel/IMAGO/Pressefoto Rudel/Robin Rudel

Der TSV Weilimdorf peilt nach 2019 und 2021 seine dritte deusche Futsal-Meisterschaft an. Die Finalspiele gegen Hot 05 beginnen am Samstag mit einem Heimspiel. Beim 1. Stuttgarter Futsal Club sieht es dagegen gar nicht gut aus.











Sie hatten sich um die Scharrena in Stuttgart und auch um die MHP-Arena in Ludwigsburg bemüht. Doch letztendlich ließen sich diese Schmuckkästchen für die Austragung von einem oder zwei Final-Heimspielen um die deutsche Futsal-Meisterschaft aus finanziellen und logistischen Gründen nicht realisieren. So also startet der TSV Weilimdorf an diesem Samstag (18 Uhr) in der Spechtweghalle des Solitude-Gymnasiums in Weilimdorf ins erste Endspiel (Modus „Best of three“) gegen den VfL 05 Hohenstein-Ernstthal (Hot 05). Das zweite Finalspiel findet am 18. Mai (16.15 Uhr) in Ernsthal-Hohenstein (Landkreis Zwickau) statt. Ein mögliches drittes und letztes wäre am 25. Mai (18 Uhr) wieder in der Spechtweghalle.