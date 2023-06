1 Das DFB-Team bereitet sich auf die anstehenden Spiele vor. (Archivbild) Foto: imago/Hartenfelser

Bis zum 20. Juni bestreitet die deutsche Fußball-Nationalmannschaft drei Begegnungen. Wer überträgt die Partien im Fernsehen?















Link kopiert

Für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft stehen im Juni drei Länderspiele an. Das Team von Bundestrainer Hansi Flick testet direkt im Anschluss an die Vereinssaison gegen die Ukraine, Polen und Kolumbien.

Der Auftakt steht bereits am Montagabend (12. Juni) an, wenn die DFB-Elf im Bremer Weserstadion ihr 1000. Länderspiel austrägt. Das Benefizspiel gegen die Ukraine ist im ZDF und in der ZDF-Mediathek zu sehen. Ungewöhnlich: Die Partie wird bereits um 18 Uhr angepfiffen.

Freitags spielt Deutschland gegen Polen

Am Freitag trifft Deutschland auswärts im Warschauer Nationalstadion auf Gastgeber Polen. Diesmal überträgt die ARD im TV und unter sportschau.de. Der Anstoß erfolgt um 20.45 Uhr.

Unsere Empfehlung für Sie Länderspiel gegen die Ukraine So will Bundestrainer Hansi Flick spielen lassen Für die Nationalmannschaft steht in Bremen ein Jubiläumsspiel an. Doch die Begegnung soll auch sportliche Erkenntnisse bringen. Wir blicken auf die voraussichtliche Startelf.

Nächste Woche Dienstag empfängt der vierfache Weltmeister um 20.45 Uhr das Team aus Kolumbien. RTL ist für die Übertragung aus der Veltins-Arena in Gelsenkirchen zuständig und zeigt das Spiel im Free-TV und bei RTL+.