Rainer Lorz von den Stuttgarter Kickers „Man muss nicht immer siegen, um ein Gewinner zu sein“

Rainer Lorz, der Präsident der Stuttgarter Kickers, wendet sich nach einer erfolgreichen Saison mit einem offenen Brief an die Kickers-Familie. Er weist dabei auf die neuen Herausforderungen in der höheren Spielklasse hin.