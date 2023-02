WM-Qualifikation Deutsche Basketballer besiegen Schweden

Die deutschen Basketballer haben ihr vorletztes Spiel in der WM-Qualifikation souverän gewonnen. Gegen Schweden setzte sich das bereits für die Weltmeisterschaft im Sommer qualifizierte Team von Bundestrainer Gordon Herbert in Frankfurt am Main auch ohne die NBA-Stars um Dennis Schröder mit 73:66 (40:31) durch.