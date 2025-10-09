Deutsche Bahn: DB-Chefin Palla tauscht PR-Spitze aus
1
Bahn-Chefin Evelyn Palla hat Jens-Oliver Voß zum Leiter der Abteilung Kommunikation und Marketing ernannt. Foto: DB AG/Heye Jensen

Nach viel Kritik an der Kommunikation des Staatskonzerns löst Jens-Oliver Voß mit sofortiger Wirkung die bisherige Leiterin Nicole Mommsen ab .

Am 1. Oktober hat Evelyn Palla den Chefposten bei der Deutschen Bahn übernommen und als eine der ersten offiziellen Amtshandlungen wird mit sofortiger Wirkung die PR-Spitze ausgetauscht. Jens-Oliver Voß hat Nicole Mommsen als Leiter der Abteilung Kommunikation und Marketing abgelöst, wie der Staatskonzern mitteilte. Der 54-jährige gelernte Journalist arbeitet seit 20 Jahren beim Unternehmen, zuletzt als Beauftragter Transformation und Kommunikation für die gemeinwohlorientierte Infrastruktur. Zuvor war er Redaktionsleiter beim RBB.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-50%
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
* anschließend 9,99 € mtl.
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
  • Unkompliziert kündbar
* anschließend 9,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.