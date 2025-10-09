Deutsche Bahn: DB-Chefin Palla tauscht PR-Spitze aus

1 Bahn-Chefin Evelyn Palla hat Jens-Oliver Voß zum Leiter der Abteilung Kommunikation und Marketing ernannt. Foto: DB AG/Heye Jensen

Nach viel Kritik an der Kommunikation des Staatskonzerns löst Jens-Oliver Voß mit sofortiger Wirkung die bisherige Leiterin Nicole Mommsen ab .











Am 1. Oktober hat Evelyn Palla den Chefposten bei der Deutschen Bahn übernommen und als eine der ersten offiziellen Amtshandlungen wird mit sofortiger Wirkung die PR-Spitze ausgetauscht. Jens-Oliver Voß hat Nicole Mommsen als Leiter der Abteilung Kommunikation und Marketing abgelöst, wie der Staatskonzern mitteilte. Der 54-jährige gelernte Journalist arbeitet seit 20 Jahren beim Unternehmen, zuletzt als Beauftragter Transformation und Kommunikation für die gemeinwohlorientierte Infrastruktur. Zuvor war er Redaktionsleiter beim RBB.