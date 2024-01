Streik der GDL: Deutsche Bahn scheitert vor Gericht gegen drohenden Streik

1 Die Deutsche Bahn scheiterte vor dem Arbeitsgericht, kann aber noch in Berufung gehen. (Symbolbild) Foto: dpa/Martin Schutt

In der Nacht zum Mittwoch soll der Streik der Gewerkschaft GDL beginnen. Die Deutsche Bahn wollte das in letzter Minute noch per gerichtlichem Eilantrag abwenden – und ist vorerst gescheitert.











Die Deutsche Bahn ist mit dem Versuch gescheitert, den geplanten Lokführerstreik mit juristischen Mitteln zu stoppen. Das Arbeitsgericht Frankfurt lehnte am Montag eine einstweilige Verfügung gegen den Streikaufruf der Gewerkschaft GDL ab. Gegen die Entscheidung ist eine Berufung beim Hessischen Landesarbeitsgericht möglich.

Der Streik ist nach Ansicht der Deutschen Bahn rechtlich nicht zulässig

„Dieser Streik ist nicht nur absolut überflüssig, sondern wir halten ihn auch rechtlich für nicht zulässig“, sagte Personalvorstand Martin Seiler.

Seiler sagte, erst vor zwei Tagen habe die Bahn ein erweitertes Angebot vorgelegt, in dem der Konzern der Gewerkschaft bei ihrer Kernforderung zur Arbeitszeit einen großen Schritt entgegengekommen sei. „Die DB ist bereit zu Kompromissen. Es ist jetzt an der Zeit, wieder zu verhandeln. Die GDL-Spitze hat überzogen, sie muss sich endlich besinnen.“Die Bahn forderte die GDL auf, den Streik abzusagen und stattdessen den vom Unternehmen vorgeschlagenen Verhandlungstermin am Mittwoch wahrzunehmen. „Lösungen kann es nur am Verhandlungstisch geben“, betonte Seiler.