Deutsch-Madagassischer Verein Esslingen: Soltec bringt Hoffnung in ein armes Land

Soltec bringt Hoffnung in ein armes Land

1 In den Werkstätten des Soltec-Ausbildungszentrums erhalten junge Madagassen das Rüstzeug für eine gute berufliche Zukunft. Foto: privat

Viele Menschen im afrikanischen Inselstaat Madagaskar leben in bitterer Armut – junge Leute aus armen Familien haben meist keine Chance auf eine qualifizierte Ausbildung. Der Deutsch-Madagassische Verein Esslingen bietet ihnen eine Perspektive.











Link kopiert

Es ist nicht leicht, sich in einem Land wie dem afrikanischen Inselstaat Madagaskar eine gute Zukunft aufzubauen. Das gilt vor allem für junge Leute aus armen Verhältnissen, weil man dort Ausbildungsplätze gewöhnlich nur gegen Bezahlung bekommt. Der Deutsch-Madagassische Verein Esslingen bietet jungen Madagassen seit fast 40 Jahren kostenlose Ausbildungsmöglichkeiten und damit eine Zukunftsperspektive. Im Ausbildungszentrum Soltec in Antananarivo Ivato wurden seit 1987 mehr als 3000 Absolventinnen und Absolventen zu anerkannten Abschlüssen geführt. Das Erfolgsgeheimnis: Engagierte Menschen wie Inge Hekler und Dorothee Schäfer sorgen dafür, dass Soltec beste Voraussetzungen für einen erfolgreichen Start in den Beruf bietet.