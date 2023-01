1 Herzliche Begegnung: Olaf Scholz und Emmanuel Macron Foto: AFP/Christoph Ena

Die deutsch-französischen Konsultationen in Paris finden in freundschaftlicher Atmosphäre statt. Olaf Scholz bemüht das Bild eines manchmal lauten Motors – Emmanuel Macron blickt in die Zukunft.















Dieser Punkt ist Bundeskanzler Olaf Scholz wichtig: „Der oft zitierte deutsch-französische Motor läuft nicht nur dann besonders gut, wenn er leise kaum wahrnehmbar vor sich hin schnurrt, wie das oft der Fall ist“, so formuliert es der deutsche Regierungschef bei seiner Rede in der Universität Sorbonne in Paris. „Der deutsch-französische Motor ist eine Kompromissmaschine – gut geölt, aber zuweilen eben auch laut und gezeichnet von harter Arbeit“, fügt Scholz noch hinzu.