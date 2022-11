1 Der neue Smart ist ein Fünftürer mit 4,72 Metern Länge. Das deutsch-chinesische Joint Venture will damit in die Gewinnzone kommen. Foto: Smart

Aus dem minimalistischen Stadtflitzer wird in der neuesten Version ein SUV mit mindestens 272 PS. Wie viel Mercedes steckt in dem Auto aus chinesischer Produktion?















25 Jahre nach seiner Premiere will Smart zu einer neuen Größe werden, und in diesem Fall ist das wörtlich zu nehmen. Der frühere Stadthüpfer kommt als fünfsitziger Elektro-SUV neu auf den Markt, er ist jetzt etwa so lang wie der Clubman, die Kombiversion des Mini. Und auch der Preis macht einen Satz nach oben: Der nicht mehr erhältliche, viersitzige elektrische Vorgänger Smart forfour war in der einfachsten Ausführung für 22 600 Euro zu haben. Beim neuen Smart mit der Bezeichnung #1 (sprich: Hashtag one), der jetzt in den Verkauf geht, beginnt die Preisliste bei 41 490 Euro.