Wie geht man am besten mit einem fiesen Kollegen um?

1 Chinesen empfangen Premier Li Qiang in Berlin mit einem Willkommenstransparent. Foto: dpa/Kay Nietfeld

Am Dienstag gibt es deutsch-chinesische Regierungskonsultationen in Berlin. Das Beste wäre, wenn Deutschland und Europa die Chinesen mal mit einem überraschenden Zug aus dem Konzept bringen würden, kommentiert Tobias Peter. Wie könnte das gelingen?















Link kopiert

Die Machtverhältnisse auf der Welt als Schachbrett, auf dem sich zwei große Blöcke gegenüberstehen: so ließ sich das in Zeiten des Kalten Krieges noch darstellen. Die zunehmend multipolare Welt von heute lässt sich nicht mehr in ein einfaches Schema pressen. Klar ist nur: Die Chinesen nehmen eine immer wichtigere Rolle ein.