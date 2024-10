Deutliches Votum in Altenriet: Patricia Mittnacht gewinnt Bürgermeisterwahl

1 Patricia Mittnacht ist die strahlende Wahlsiegerin. Foto: privat

Die 46-jährige Verwaltungswirtin hat sich in der kleinen Gemeinde im Kreis Esslingen mit 80,3 Prozent klar gegen ihren Mitbewerber Oliver Hahn durchgesetzt.











Die Bürgermeisterwahl in Altenriet am vergangenen Sonntag war eine klare Entscheidung: Mit 830 Stimmen (80,3 Prozent) hat sich Patricia Mittnacht auf Anhieb gegen ihren Mitbewerber Oliver Hahn durchgesetzt. Auf den 51-jährigen Ingenieur entfielen 196 Stimmen (18,9 Prozent). Von den rund 2000 Einwohnerinnen und Einwohnern des „Brezelortes“ waren 1573 wahlberechtigt, 65,7 Prozent beteiligten sich an der Abstimmung.

Mitglied im Gemeinderat

Damit steht im Altenrieter Rathaus künftig eine Frau an der Spitze der Verwaltung. Patricia Mittnacht folgt auf Bernd Müller. Der 68-Jährige geht nach 52 Jahren im öffentlichen Dienst und nach 23 Jahren als Altenrieter Bürgermeister zum Jahresende in den Ruhestand. Die 46-Jährige lebt zusammen mit ihrem Mann und den drei gemeinsamen Töchtern in Altenriet. Die Diplom-Verwaltungswirtin arbeitet bislang in leitender Position in der Stadtverwaltung Reutlingen. Sie ist auch in der Kommunalpolitik engagiert: Bei der Kommunalwahl im Juni ist sie als Vertreterin der neuen Liste „Wir für Altenriet“ in den Gemeinderat gewählt worden – mit dem zweitbesten Stimmenergebnis aller Bewerber.

Sie freue sich riesig darauf, gemeinsam mit der Bürgerschaft den schönen Ort Altenriet für eine gute Zukunft weiter zu gestalten, kommentierte sie ihr Wahlergebnis. Das deutliche Votum betrachte sie als Auftrag, die Aufgabe mit voller Kraft anzugehen.