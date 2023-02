1 Die vier Tore von Denkendorfs Marcel Beck reichen nicht. Foto: /Robin Rudel

Wie die Verbandsliga-Männer verlieren auch die Köngener Handballerinnen in der Württembergliga deutlich.















Volle Halle, gute Stimmung – da möchte man natürlich gut aussehen, auch als Außenseiter. Dass es in der Georg-Fink-Halle in Gerstetten am Ende besonders ausgelassen zuging, lag allerdings nicht an den Gästen des TSV Denkendorf, sondern am hohen 37:20-Sieg des Gastgebers TV Steinheim in der Handball-Verbandsliga. „Wir hätten uns da gerne besser präsentiert“, ärgerte sich Denkendorfs Coach Ralf Wagner. Auch bei den Württembergliga-Frauen des TSV Köngen war die Laune nach dem 19:26 gegen den Tabellennachbarn TV Weilstetten nicht prickelnd.