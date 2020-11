1 Nach dem Auffahrunfall musste die Foto: picture alliance/dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Eine 18-jährige Opel-Fahrerin übersah im dichten Berufsverkehr den Rückstau an einer Ampel und kracht nahezu ungebremst in den Fiesta einer 25-Jährigen. Beide Frauen zogen sich leichte Verletzungen zu.

Dettingen unter Teck - Zwei leicht verletzte Fahrerinnen, zwei nicht mehr fahrbereite Autos und erhebliche Verkehrsbehinderungen sind die Bilanz eines Auffahrunfalls im Berufsverkehr am Freitag kurz nach 17 Uhr auf der B 465. Auf Höhe der Einmündung Teckstraße hatte sich an der Ampel im Berufsverkehr ein Rückstau gebildet. Die 18-jährige Fahrerin eines Opel Corsa befuhr die B 465 von Owen in Richtung Kirchheim, erkannte diesen Rückstau nicht rechtzeitig und fuhr, etwas seitlich versetzt, nahezu ungebremst auf den Ford Fiesta einer 25-Jährigen auf. An den beiden nicht mehr fahrbereiten Fahrzeugen entstand Schaden in Höhe von insgesamt 6.000 Euro. Sie mussten jeweils von einem Abschleppdienst von der Unfallstelle entfernt werden. Die B 465 musste in Fahrtrichtung Owen zeitweise voll gesperrt werden. Eine örtliche Umleitung durch die Polizei war eingerichtet, dennoch kam es im Bereich Dettingen zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.