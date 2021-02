Im Lenninger Tal sind an zwei Tagen 1000 hochbetagte Menschen wohnortnah geimpft worden. Quasi über Nacht entstand in Dettingen unter Teck ein Pop-Up-Impfzentrum.

Dettingen unter Teck - Jahrgangstreffen? Altennachmittag? Jubilarfeier? Die heitere Stimmung unter den älteren Damen und Herren, die sich da meist in Begleitung jüngerer Angehöriger in der Schloßberghalle in Dettingen unter Teck eingefunden haben, ist geeignet, viele Assoziationen zu wecken. Dass hier praktisch über Nacht ein Impfzentrum im Kampf gegen das unter Umständen todbringende Coronavirus seine Arbeit aufgenommen hat, ist allenfalls an den vielen weiß gekleideten medizinischen Hilfskräften abzulesen. Am Ende der am Freitag und Samstag als Pilotprojekt angelegten „Impfaktion Lenninger Tal“ sollten rund 1000 hochbetagte Menschen aus Dettingen, Owen, Lenningen und Erkenbrechtsweiler die Erstimpfung gegen Covid-19 empfangen haben. Der Hinweis auf den Termin der Zweitimpfung am 26. und 27. März ist auch nicht zu übersehen. „Gleicher Ort, gleicher Tag, gleiche Uhrzeit“, verkünden es die unzähligen in der Halle angebrachten Plakate.