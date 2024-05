Dettingen unter Teck: Betrunkener fährt bei Parkplatz in den Graben

1 Ein Atemalkoholtest ergab über 1,5 Promille. (Symbolfoto) Foto: picture alliance/dpa/Heiko Becker

In Dettingen (Kreis Esslingen) haben Passanten am Sonntagmorgen einen Mann gemeldet, der offenbar mit seinem Auto in den Graben gefahren war. Die Polizei stellte vor Ort einen hohen Atemalkoholwert fest.











Die Polizei hat am Sonntagmorgen den Führerschein eines 58-Jährigen beschlagnahmt, der mit einem Atemalkoholwert von 1,5 Promille in Dettingen (Kreis Esslingen) neben einem Parkplatz im Albert-Schüle-Weg in den Graben gefahren war. Wie ein Sprecher berichtet, hatten Zeugen den Mann gegen 5.30 Uhr in seinem Auto entdeckt.

Als die daraufhin alarmierten Beamten den Mann ansprachen, stellten sie Alkoholgeruch fest, ein Atemtest ergab später den Wert. Der Mann war glücklicherweise unverletzt geblieben. Die Polizei beschlagnahmte seinen Führerschein. Der Wagen musste abgeschleppt werden, der Schaden wird auf etwa 2500 Euro geschätzt.