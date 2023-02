Vorfall in Deizisau Polizei nimmt randalierende Frau kurzzeitig fest

In einem Geschäft am Marktplatz in Deizisau (Kreis Esslingen) hat eine Frau randaliert und musste von der Polizei unter Einsatz von Pfefferspray kurzzeitig gefesselt werden. Offenbar war die Frau in einem psychischen Ausnahmezustand.