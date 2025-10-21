Dettingen im Kreis Reutlingen: Erhängte Katze gefunden - Polizei sucht Täter

1 Die Polizei sucht nach einem Unbekannten, der eine Katze zwischen Tomatenranken in Dettingen im Kreis Reutlingen erhängt haben soll (Archivbild). Foto: IMAGO/Eibner/IMAGO/Eibner-Pressefoto/Marcel von Fehrn

Es ist ein grausamer Fund: Ein Zeuge entdeckt eine erhängte Katze im Kreis Reutlingen. Die Polizei sucht nun nach dem Täter.











Grausame Entdeckung im Kreis Reutlingen: Ein Mann hat eine erhängte Katze in Dettingen an der Erms gefunden. Wer das Tier dort aufgehängt habe, ist laut Polizei bislang unklar.

Die Besitzer hatten tagelang nach dem Tier gesucht. Ein Nachbar hatte die Katze schließlich am Mittwoch in seinem Garten gefunden. Das Tier sei zwischen Tomatenranken aufgeknüpft gewesen, wie der „Reutlinger General-Anzeiger“ berichtet. Bereits am Montag vergangener Woche sei das Tier nicht mehr wie gewohnt zu den Besitzern zurückgekehrt.

Eine Anzeige gegen Unbekannt ist erstattet worden. Täterhinweise gibt es laut Polizei bislang nicht. Es wird ermittelt wegen eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz. Dem Täter drohen bis zu drei Jahren Gefängnis.