Dettenhausen bei Tübingen: Radfahrerin und Mercedes stoßen zusammen – 14-Jährige verletzt

Die Radfahrerin stieß mit dem PKW zusammen. (Symbolbild)

Bei einem Verkehrsunfall in Dettenhausen ist am Freitag eine Radfahrerin verletzt worden. Zudem entstand ein Sachschaden.











Am Freitagvormittag ist es in der Weinhalde in Dettenhausen bei Tübingen zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Radfahrerin und einem Pkw gekommen.

Laut Angaben der Polizei fuhr eine 14 -jährige Radfahrerin gegen 11 Uhr im Bereich der Weinhalde aus einem landwirtschaftlichen Weg unachtsam auf die Fahrbahn ein. Zum gleichen Zeitpunkt befuhr eine 34 -jährige Mercedes-Fahrerin die Straße. Es kam es zur Kollision zwischen der Radfahrerin und dem Pkw, bei dem die Radfahrerin über die Motorhaube zu Fall kam.

Die Radfahrerin wurde leicht verletzt

Bei der Kollision verletzte sich die 14-Jährige leicht und musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. Wie die Polizei mitteilte, beläuft sich der entstandene Gesamtsachschaden auf circa 5000 Euro.